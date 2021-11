Lore werd verkracht toen ze 15 was, en helpt nu lotgenoten: “Telkens ik er over vertel, ben ik helemaal leeg”

Toen Lore Baeten 15 was, werd ze seksueel misbruikt. Dat hield ze bijna acht jaar voor zichzelf, tot ze twee jaar geleden naar buiten kwam met haar verhaal. Vandaag is ze, doctoreert in politieke wetenschappen, is gemeenteraadslid in Sint-Niklaas voor CD&V én komt ze geregeld op tv als ervaringsdeskundige. “De woede, het verdriet, het zit er nog. Ik kan er dan maar iets goeds mee doen.”