Vrouw bevalt van baby die liefst 6,7 kilogram weegt: “Ben er nog niet goed van”

De Britse Cherral Mitchell (31) is donderdag voor de vierde keer mama geworden. Ze kreeg voor de tweede keer een zoontje en gaf hem de naam Alpha.

Maar toen de baby ter wereld kwam, konden de ouders en het ziekenhuispersoneel hun ogen niet geloven. Alpha woog 6,7 kilogram en is zo de derde zwaarste baby ooit geboren in het Verenigd Koninkrijk. Alleen Guy Carr (1992) 7,03 kilogram en George King (2013) 7,002 kilogram deden beter. “Dit had ik niet zien aankomen”, klonk het achteraf.

(tica)