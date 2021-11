DILSEN-STOKKEM

De Haagstraat en de Kempenstraat in het centrum van Rotem krijgen in de toekomst een nieuw straatbeeld. Het Agentschap Wegen en Verkeer start vanaf 2 november in de Haagstraat. Ook het kruispunt, waar in het verleden al 60 keer een auto in een woning reed, is gelegen in het vernieuwde traject.