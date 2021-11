Billie Jean King Cup: Greet Minnen brengt België op voorsprong tegen Wit-Rusland na winst in twee sets

De Belgische vrouwen hebben hun eerste partij in het kader van de Billie Jean King Cup - de vroegere Fed Cup - gewonnen tegen Wit-Rusland. Greet Minnen haalde het in twee keer 6-2 van de Wit-Russische Iryna Shymanovich.

Greet Minnen (WTA 70) heeft vanochtend voor België het openingsduel gewonnen tegen Wit-Rusland in groep B op de Billie Jean King Cup Final in de O2 Arena in de Tsjechische hoofdstad Praag. Tegen Iryna Shymanovich (WTA 263) haalde de Turnhoutse het vlot in twee sets: twee keer 6-2 na 1 uur en 8 minuten.