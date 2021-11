Klimaatactiviste Francesca Vanthielen: “Wegwerp-barbecues, wie haalt het in zijn hoofd om zoiets te kopen?”

Een nieuwe industriële revolutie, dát hebben we nodig, zegt Francesca Vanthielen (48). “Het is al twee keer gelukt, waarom zou het dan nu niet kunnen?” En tegelijk zegt ze dat een andere manier van leven – op kleine schaal – wel degelijk loont. “Je moet er alleen voor openstaan. Dat is de moeilijkste stap.” Ze kan het weten, ze heeft het zelf gedaan.