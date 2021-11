“Ik had vier keer moeder moeten zijn”, zegt Josiane Van de Velde (66) uit Zwalm. Ze had twee miskramen, verloor haar zoon Tom nadat hij twaalf uur geleefd had en zijn tweelingzus Kathelijn toen ze 34 jaar was. Josiane heeft geen kinderen meer. “Ik wil over mijn kinderen praten, ze hebben bestaan. Maar mensen kunnen daar niet goed mee om.”