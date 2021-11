Ferm Haspengouw schenkt 1.500 euro aan Nederheem

Ferm Haspengouw is een samenvoeging van de vroegere KVLV-gewesten in St-Truiden, Gingelom, Heers en Nieuwerkerken. “We tellen momenteel achttien afdelingen en 963 leden over deze vier gemeenten”, vertellen Mia Picard, Anne Gielen, Krista Vanmeer en Marie-Josée Bas van kernteam. Op zondag 19 september organiseerde Ferm Haspengouw haar eerste ‘Korte Keten-markt’ Lekker en Creatief Haspengouw in het Monnikenhof in Vechmaal. “De bedoeling hiervan was om de mensen korter te brengen bij de land- en tuinbouwer”, aldus Krista Vanmeer en Mia Picard. “Er waren 20 standen met Haspengouwse producten, rechtstreeks van de producent naar de consument. Met bijna 1.000 bezoekers was de markt een echt succes. Omdat de dochter van de uitbater van het Monnikenhof naar de dagopvang in Nederheem gaat, wilden we een deel van de opbrengst aan deze organisatie schenken. Met de hulp van onze standhouders, sponsors én de Koning Boudewijnstichting konden we de cheque verhogen naar 1.500 euro. De volgende editie van onze Korte Keten-markt staat gepland op 4 juni 2023 en gaat opnieuw naar een goed doel.”

Snoezelruimte

Directeur Hilde Coppens van vzw Nederheem is dolgelukkig met de cheque van 1.500 euro. “We zijn blij met alles wat we krijgen, maar het is ons vooral om de naamsbekendheid te doen. Nederheem is een kleinschalige voorziening die al bestaat sinds 1994 en staat voor een persoonlijke werking en warme zorg. We vangen nu zo’n 50 personen met een verstandelijke beperking op in ons dagcentrum en in drie leefgroepen. Alle extra centjes zijn zeker welkom. We gaan het geld gebruiken om onze snoezelruimte verder uit te bouwen. In deze ruimte kunnen onze cliënten tot rust komen.”