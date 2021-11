Ryanair tekent eerste kwartaalwinst op sinds start coronacrisis

Ryanair sloot het tweede kwartaal van zijn boekjaar af met een winst van 225 miljoen euro. Daar is vooral de aantrekkende vraag naar zomervakantievluchten voor verantwoordelijk. Daarenboven rekent de maatschappij op een aanhoudend sterke vraag naar vliegtickets in de doorgaans minder drukke winterperiode.

Ook de versoepelingen van de reisbeperkingen in met name het Verenigd Koninkrijk, de grootste markt voor Ryanair, deden de maatschappij de voorbije drie maanden goed. In het afgelopen kwartaal zaten vliegtuigen in doorsnee voor 80 procent vol.

Voor het hele boekjaar rekent Ryanair nog wel op een verlies tot 200 miljoen euro. Dat komt ook omdat het bedrijf reizigers door middel van kortingen probeert het vliegtuig in te lokken.

De onderneming overweegt intussen haar beursnotering op de Londen Stock Exchange te beëindigen. Volgens het concern heeft het Britse vertrek uit de Europese Unie ervoor gezorgd dat de handel in aandelen teruggelopen is.