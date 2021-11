Jubileumquiz én terugkomavond van Sint Jan Berchmans en Maria Goretti Zonhoven

Als je van Zonhoven bent, is er veel kans dat je in SJB of in Maria Goretti naar school bent geweest. En dus dat dit bericht je wel zal interesseren.

Na een jaar afwezigheid, organiseert de oud-leerlingenbond van SJB weer een terugkomavond! Degenen die vorig jaar hun avond hadden moeten hebben, zijn dit najaar aan de beurt. Volgend voorjaar plannen we de avond voor de lichtingen met een ‘1’ aan het eind! Dus, ben jij in 2010, 2000, 1990, 1980, 1970 of 1960 afgestudeerd in het Sint-Jan Berchmansinstituut of het Instituut Maria Goretti in Zonhoven? Dan word je verwacht op vrijdag 3 december voor de jaarlijkse terugkomavond.

Afspraak vanaf 20u in de eetzaal van het Sint-Jan Berchmansinstituut aan de Kleine Hemmen. De deelnameprijs - te betalen op de avond zelf - bedraagt slechts 12 euro. Daarvoor krijg je een aantal drankbonnen en een tafel vol lekkernijen. Naar jaarlijkse gewoonte komen ook heel wat leerkrachten van vroeger die avond langs.

Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Dat kan via email naar olbsjb@gmail.com!

Quiz

Dit jaar gaat ook de 25ste editie van de SJB-quiz door: een algemene kennisquiz vooral gericht op gelegenheidsploegen die een avondje plezier willen komen maken. Met vragen over aardrijkskunde, geschiedenis, sport, wetenschap, fauna & flora en natuurlijk ook de Dag Allemaal van vorige week.

De quiz staat geprogrammeerd op zaterdag 27 november om 20u in de polyvalente zaal van SJB. Graag inschrijven voor 10 november via mail naar olbsjb@gmail.com met volgende informatie: naam ploeg, naam ploegverantwoordelijke, telefoon ploegverantwoordelijke, email ploegverantwoordelijke. Tenslotte vermelden we nog dat de deelnameprijs op 20 euro per ploeg (max 6 deelnemers) is vastgelegd. Dit wordt betaald op 27 november voor aanvang van de quiz.

Gerry Henraat