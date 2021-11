Macron beschuldigt Australische premier Morrison van leugens

Frankrijk en Australië slagen er maar niet in om de plooien glad te strijken na het AUKUS-conflict. Eerst was er nog toenadering tussen Frans president Emmanuel Macron en Australisch premier Scott Morrison naar aanleiding van de G20, maar zondag verklaarde Macron aan reporters dat Morrison tegen hem gelogen heeft.

Macron beantwoordde in de marge van de G20 vragen van reporters over AUKUS. Frankrijk is woedend over dat strategische partnerschap dat Australië in september samen met de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk aankondigde, en resulteerde in een annulering van een in 2016 beklonken miljardendeal over een Australische aankoop van Franse duikboten.

“Ik heb veel respect voor jouw land, en veel respect en vriendschap voor jouw volk”, zei Macron aan een Australische journalist. “Ik zeg wel dat als je respect hebt, je eerlijk moet zijn en je moet gedragen in lijn met, consequent met de waarden.”

“Denk je dat hij (Scott Morrison, red.) tegen je gelogen heeft?” vroeg de reporter, waarop Macron antwoordde: “Ik denk dat niet, ik weet het.”

Australisch premier Morrison ontkende nadien op een persconferentie dat hij gelogen had, en zei dat hij Macron “heel duidelijk” had ingelicht dat het type duikboten dat besteld was niet langer zou voldoen. “Australië besloot om er niet mee door te gaan. Dat was ons recht. Die beslissing werd gemaakt in het nationale belang van Australië.”

Morrison zei dat het proces om de relatie met Frankrijk te herstellen begonnen was, en dat hij meermaals met Macron had gesproken tijdens de G20. “Ik ben zeker dat we nog wat meer zullen praten voor ik terugkeer naar Australië.”

Telefoongesprek

De twee leiders hadden donderdag een telefonisch overleg, hun eerste contact sinds de diplomatieke rel losbarstte. Tijdens dat telefoongesprek zei Macron dat “de vertrouwensrelatie tussen onze beiden landen” werd geschonden door de Australische beslissing om de Franse deal op te zeggen “voor een ander project dat nog gepreciseerd moet worden”. Macron stelde “dat het nu aan de Australische regering is om concrete acties voor te stellen die de wil van de hoogste Australische autoriteiten belichamen om de basis van onze bilaterale relaties te herdefiniëren en een gezamenlijke actie in de Indo-Pacifische regio voor te zetten.”

Vrijdag zei Amerikaans president Joe Biden tijdens een ontmoeting met Macron dat hij veronderstelde dat Frankrijk op de hoogte was gebracht van de annulatie van de duikbootdeal ruim voor de aankondiging van het AUKUS-pact, en gaf hij toe dat dit allemaal erg onhandig was aangepakt. Het zijn de Verenigde Staten die de nieuwe – nucleair aangedreven – onderzeeërs mogen leveren aan Australië.