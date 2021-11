Man overleden bij stierenloop in Spaanse stad

Een man is doodgebloed nadat een stier hem spietste tijdens een stierenloop in het oosten van Spanje. Dat hebben de lokale autoriteiten gemeld.

De 55-jarige man bezweek zaterdag aan zijn verwondingen nadat hij herhaaldelijk was aangevallen tijdens de stierenloop in Onda, meldde het stadsbestuur. Andere deelnemers probeerden de stier weg te lokken, maar slaagden daar niet in.

De man overleed in het ziekenhuis in het nabijgelegen Villareal nadat hij veel bloed was verloren door een wonde in zijn linkerdij die zijn slagader perforeerde, verklaarden de hulpdiensten. Hij liep ook een hoofdwonde op.

Het gaat om het eerste overlijden sinds de stierenlopen in Spanje hernomen zijn nadat de coronamaatregelen werden versoepeld.

Het bestuur van Onda annuleerde alle stierenlopen die nog gepland stonden tijdens het stadsfestival.