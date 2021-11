Covid Safe Ticket vanaf vandaag verplicht: waar heb je het nodig en wanneer geldt een uitzondering?

De coronapas (ook bekend als het Covid Safe Ticket) wordt vanaf maandag breder ingezet in Vlaanderen. Specifiek betekent het dat je verplicht bent om het te tonen in onder meer de horeca, fitnesscentra en bepaalde evenementen. Er zijn echter uitzonderingen. Een volledig overzicht van hoe het werkt en waar het nodig is.

Het Vlaams Parlement keurde vrijdag het decreet goed dat de bredere toepassing van het Covid Safe Ticket (CST) of de coronapas vanaf 1 november in Vlaanderen mogelijk maakt. Ter herinnering: de coronapas toont of iemand gevaccineerd is, een negatieve PCR-test kan voorleggen van maximaal 48 uur oud of ten laatste 180 dagen geleden de ziekte heeft doorgemaakt.

In Vlaanderen moet iedere klant of bezoeker vanaf 16 jaar in de volgende sectoren een coronapas voorleggen (het personeel valt niet onder die verplichting, maar moet wel een mondmasker dragen).

In de horeca. Daar gelden wel een aantal uitzonderingen: voor buitenruimtes bijvoorbeeld, zoals terrassen. Ook voor wie slechts even binnengaat, valt de coronapas weg. Het gaat onder meer over een toiletbezoek, de betaling van de rekening of de bestelling van een afhaalmaaltijd. De verplichting geldt ook niet voor armoedeorganisaties, voedselhulp­initiatieven en inloopcentra voor dak- en thuislozen. Wie geen coronapas moet voorleggen, moet wel een mondmasker dragen.

In fitnesscentra, maar ook in ­lokalen van sportcentra die hoofdzakelijk worden gebruikt voor fitnessactiviteiten. De verplichting geldt dus niet voor alle (lokalen van) sportcentra.

In discotheken is de coronapas al verplicht sinds 1 oktober.

In de volgende sectoren is het CST niet verplicht, maar mogen organisatoren het wel vragen aan bezoekers die ouder zijn dan twaalf jaar en twee maanden. Zo zou een twaalfjarige voldoende tijd krijgen om zich te laten vaccineren, want uitnodigingen worden pas verstuurd vanaf het moment dat een kind effectief twaalf geworden is.

In de zorgsector, meer bepaald in ziekenhuizen, woonzorgcentra, revalidatieziekenhuizen en voorzieningen voor personen met een handicap. Deze zorginstellingen zijn dus niet verplicht om het CST te vragen. Als de instelling dit toch vraagt, bestaan er enkele uitzonderingen, zoals voor mantelzorgers of palliatieve zorgverstrekkers. Ook zouden er sneltesten beschikbaar zijn om het bezoekrecht voldoende te respecteren.

Wat de evenementensector ­betreft, verfijnt het decreet wat er vorige dinsdag beslist is op het Overlegcomité. Daar klonk het in de officiële communicatie achteraf dat de federale regering “het gebruik instelt van het Covid Safe Ticket voor evenementen vanaf 200 personen binnen en 400 personen buiten”. Volgens verschillende woordvoerders ging het om een verplichting, maar het Vlaams ­decreet gaat niet zover en creëert louter de mogelijkheid om het CST te gebruiken. Gebeurt dat niet, dan moeten organisatoren van dergelijke evenementen zich wel houden aan de mondmaskerplicht, afstandsregels en andere voorschriften uit het Covid Event Risk Model (CERM). Pas vanaf evenementen van 3.000 deelnemers binnen en 5.000 deelnemers buiten is een CST effectief verplicht.