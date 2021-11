Woordvoerder van Joe Biden test positief op coronavirus

Tot dinsdag was Psaki met Joe Biden mee op buitenlandse missie. In het laatste contact dat ze met hem had, droegen ze allebei een mondmasker. Daarna zwaaide ze af en keerde ze terug naar de VS, terwijl Biden naar Rome ging om onder meer Paus Franciscus te ontmoeten. De reden daarvoor was een noodgeval in haar familie, zo zei ze.

De reden daarvoor lijkt nu bekend: ten huize Psaki is er een uitbraak van Covid-19, en zelf heeft ze ook positief getest. Dat maakt ze zondag zelf bekend. “Zodra ik wist dat er bij mij thuis besmettingen waren, ben ik in quarantaine gegaan”, schrijft ze in een statement. Psaki liet zich woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag testen. Telkens was het resultaat negatief. Zondag bleek ze wel besmet. “Dankzij het vaccin heb ik maar milde symptomen gehad, waardoor ik van thuis ben kunnen blijven werken.”

“Ik heb geen nauw contact gehad met de president of personeel van het Witte Huis sinds woensdag”, schrijft ze in een statement. “Ik heb de president dinsdag nog gezien terwijl we buiten ver genoeg van elkaar zaten met een mondmasker aan. Ik deel mijn positieve test nu met de wereld omdat ik transparant wil zijn.”

Haar adjunct Karine Jean-Pierre neemt sinds woensdag haar plaats in op de buitenlandse reis van Biden en zal dat dus wellicht nog een tijdje blijven doen. “Ik plan na tien dagen in quarantaine te kunnen terugkeren naar het werk als ik dan negatief test”, schrijft Psaki nog.