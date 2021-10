Roeselare en Maaseik naar kwartfinales Beker van België, ook Borgworm B stoot door

Roeselare en Maaseik hebben zich zondag niet laten verrassen in de achtste finales van de Beker van België volleybal. Roeselare ging met 0-3 (10-25, 19-25, 14-25) winnen bij Zoersel, Maaseik met 1-3 (21-25, 20-25, 25-22, 16-25) bij Hemiksem-Schelle.

Ook Haasrode Leuven plaatste zich voor de kwartfinales. Het ging bij Brabo Antwerp winnen met 0-3 (22-25, 19-25, 18-25). Borgworm B schaarde zich eveneens bij de laatste acht, dat door Hasselt met 3-1 (25-16, 25-22, 23-25, 25-18) te verslaan. Opvallend, want het eerste team van Borgworm slaagde er zaterdag niet in zich te plaatsen (3-1 nederlaag in Menen).

Naast Menen plaatsten ook Aalst en Achel zich zaterdag al. Nog één kwartfinalist is onbekend. Die komt uit het duel tussen Guibertin en Gent, dat woensdag afgewerkt wordt.