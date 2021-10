Adnan Januzaj lijdt met Real Sociedad puntenverlies in Baskische derby, maar wordt wel weer leider in La Liga

Op de twaalfde speeldag in La Liga heeft leider Real Sociedad zondagavond vrede moeten nemen met een 1-1 gelijkspel tegen Athletic Bilbao. Adnan Januzaj startte in de basis bij Socedad en werd in de 79e minuut gewisseld. Op dat moment stond zijn team 1-0 voor, dankzij een door Alexander Isak omgezette strafschop (58e).