Lommel laat met thuisnederlaag tegen RWDM tweede plaats liggen

Op de tiende speeldag in 1B heeft Lommel zondagavond een 2-3 nederlaag geleden tegen RWD Molenbeek. Bij de rust stonden de Limburgers nog 1-0 voor.

Arthur Sales (45e) had op slag van rust de score geopend. Net na de pauze bracht William Togui (47e) RWDM langszij. In de 53e minuut zette Sales Lommel opnieuw op voorsprong en in de 66e scoorde ook Togui zijn tweede van de avond. Dertien minuten voor tijd legde Gilles Ruyssen de eindstand vast.

Bij winst zou Lommel op de tweede plaats gekomen zijn, nu is het met 13 punten vijfde, net voor RWDM, zesde met 12 punten.