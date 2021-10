Zlatan Ibrahimovic bereikt alweer twee mijlpalen: tienkoppig AC Milan, met Alexis Saelemaekers, wint bij AS Roma

Hij is sinds begin deze maand een veertiger, maar Zlatan Ibrahimovic kan het nog steeds. De Zweedse superster van AC Milan scoorde tegen AS Roma en lokte ook een penalty uit. Milan won daardoor uiteindelijk met 1-2, hoewel het nog een klein halfuur met tien man moest overleven. Alexis Saelemaekers speelde 68 minuten mee bij de bezoekers.

Ibrahimovic opende na 25 minuten de score met een lage vrije trap. Daarmee bereikte de Zweed in één klap twee mijlpalen: het was zijn 150ste goal in de Serie A en zijn 400ste competitiedoelpunt. Straf.

Daarmee was Ibrahimovic nog niet uitgespeeld in Rome. De spits maakte er ook 0-2 van, maar door de VAR ging het feestje niet door. Na 57 minuten was het wél raak: een fout op Ibrahimovic bezorgde Milan een strafschop, Franck Kessié trapte de elfmeter binnen.

Milan had alles onder controle, tot Théo Hernandez na 65 minuten zijn tweede geel karton onder de neus kreeg. Zo werd het nog een overlevingstocht voor de Rossoneri, maar verder dan de aansluitingstreffer van El Shaarawy - nota bene een ex-speler van Milan - in de extra tijd kwam Roma niet meer. Eindstand: 1-2.

Voor Milan was het een broodnodige zege, want zo komt het opnieuw samen met Napoli aan de leiding. Beide clubs tellen 31 punten. Dat zijn er al zeven meer dan de nummer drie, landskampioen Inter.