“Vandaag zo goed als droog, eerst winderig en later rustiger”

Maandagochtend wakkert de wind opnieuw aan tot gemiddeld 4 a 5 Beaufort. De windvlagen bereiken nog geregeld snelheden tussen 40 en 50 km/u. In de loop van de namiddag zal die wind luwen naar gemiddeld 3 Beaufort. Na 16 uur blijven de windvlagen beperkt tot ongeveer 30 km/u.

Het blijft boven Limburg lange tijd droog. Mogelijk moet er tijdens het eerste deel van de avond een verbrokkelde buienlijn van west naar oost over de provincie trekken. Die buien zijn namiddag reeds actief over het westen van België en zullen stilaan van hun pluimen verliezen naarmate ze doorschuiven richting Limburg. Het is dus niet eens zeker dat er uiteindelijk nog iets van overblijft voor onze provincie. Hoe meer naar het oosten hoe groter de kans dat het droog blijft.

De temperatuur haalt nog een maximum rond 12 a 13°C. Dit is ongeveer de normale waarde voor deze tijd van het jaar.

De nacht naar dinsdag verloopt droog met minima tussen 5 en 7°C.

