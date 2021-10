China waarschuwt Verenigde Staten voor “roekeloze inmenging”

Tijdens gesprekken met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Anthony Blinken, heeft de Chinese minister van Buitenlandse Zaken, Wang Yi, de Verenigde Staten beschuldigd van “roekeloze inmenging in binnenlandse aangelegenheden”. De buitenlandministers bespraken de kwestie Taiwan, in de kantlijn van de G20-top in Rome.

Volgens het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken heeft minister Wang benadrukt dat de groeiende spanningen inzake Taiwan “de meest gevoelige kwestie” tussen China en de VS is. Minister Wang heeft Washington ervan beschuldigd strijdkrachten die de Taiwanese onafhankelijkheid nastreven, te ondersteunen en opgeroepen om een “onvervalst één-China-beleid te voeren en geen vals beleid”.

Het communistische regime in Peking beschouwt Taiwan, dat zich na de overwinning van de communisten in 1949 van China heeft afgescheiden, nog altijd als een deel van de Volksrepubliek. De Chinese president Xi Jinping had eerder deze maand de druk opgevoerd en de Taiwanezen opgeroepen zich “vreedzaam” bij de Volksrepubliek aan te sluiten.

Afgewezen

De Taiwanese president Tsai Ing-wen heeft de oproep afgewezen. De Amerikaanse president Joe Biden heeft vorige week dan weer gezegd dat de VS klaar zijn om Taiwan te verdedigen, mocht het tot een aanval van China komen. Daarop heeft Peking de militaire aanwezigheid in Taiwan gehekeld.

Omdat de Chinese president niet naar Rome afreisde, maar de G20 online bijwoonde, heeft hij de Amerikaanse president nog niet in levende lijve ontmoet: de eerste topontmoeting is dus uitgebleven. De wereldleiders plannen een digitale ontmoeting in de komende weken.