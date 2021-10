“Jullie zitten voor altijd in mijn hart”: Klaasje neemt emotioneel afscheid tijdens laatste concert met K3

Als een donderslag bij heldere hemel kwam het in februari, toen Klaasje aankondigde dat ze K3 zou verlaten. Meer dan een half jaar later zit nu ook haar laatste optreden met de meidengroep erop. Na zes jaar leverde dat een emotionele avond op.

De twee collega’s van Klaasje, Hanne en Marthe, maakten er een emotionele avond op. Studio 100 deelde de beelden van de laatste woorden die ze voor Klaasje hadden op Instagram. Eerst horen we Hanne zeggen hoe ze haar magisch vond en enorm van de tijd samen genoten heeft. “Ik vond het een eer om naast jou te mogen staan en mee te mogen genieten van de magie. We hebben enorm gelachen en ik heb veel van jou geleerd. We zijn als zussen geworden. Ik ga je ontzettend hard missen”, zei ze met tranen die over haar wangen liepen. “Maar we gaan elkaar blijven zien. Je bent echt een topper.”

Daarna nam Marthe het woord. “Ik was eigenlijk van plan om iets voor te bereiden, maar ik besefte al snel dat mijn brief te lang zou worden. Dus ga ik het kort houden. Ik wil beginnen met het feit dat ik je ongelofelijk graag zie.” Ze loofde het enthousiasme en de vrolijkheid van Klaasje, die haar telkens opvrolijkte wanneer dat nodig was. “En dat heeft mij die zes jaar lang door alle moeilijke tijden getrokken.”

Ze begrijpen de keuze, zo zeiden ze allebei. “Het voelt zo goed tussen ons, en ik hoop dat we dat in de toekomst zullen kunnen houden.”

Het laatste woord was uiteraard voor een fel geëmotioneerde Klaasje. “Ja, nu mag ik… Wat een lieve woorden. Dit moment moest er eens aankomen. Maar als het daar dan is, dan is het toch even ontzettend moeilijk. Jullie woorden raken mij heel diep”, zei ze. “Het voelt zo moeilijk om dit nu op deze manier af te sluiten, maar ik weet wel dat ik de keuze weloverwogen heb genomen.”

Ze bedankte het publiek, de crew, de techniek, de dansers, maar toch vooral haar collega’s. “Ik wil jullie twee bedanken voor alles wat we samen hebben meegemaakt, het was echt een hele intense periode. Maar misschien wel de allermooiste periode uit mijn leven. En daar ben ik jullie heel erg dankbaar voor. Voor alle steun, voor alle gezelligheid, voor alle gekke dingen, voor alle leuke dingen en voor alle moeilijke dingen. Vergeet nooit dat jullie voor altijd in mijn hart zitten.”

Bekijk het pakkende moment hier: