PROVINCIAAL BASKETBAL. Lommel bekert verder, Optima wint derby

In de enige bekerwedstrijd bij de heren tussen twee eersteprovincialers moest Hades het onderspit delven tegen Lommel. De wedstrijd Bilzerse – Nieuwerkerken werd uitgesteld omwille van een aantal coronabesmettingen bij Nieuwerkerken. Optima trok in de enige competitiewedstrijd van het weekend aan het langste eind tegen Leopoldsburg. Bij de dames bekert Zonhoven verder ten nadele van Gems. Beide ploegen zijn in de competitie nog ongeslagen.