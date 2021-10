“Hopelijk wordt titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton niet beslist door betrouwbaarheid F1-bolides”

“Het zal beslist worden door wie de minste technische problemen kent, ze rijder immers ongelooflijk goed,” vertelde de drievoudig F1-kampioen eerder deze week tegenover ‘Motorsport-Magazin’.

“Ik denk dat het beide richtingen kan uitgaan. Uiteindelijk, omwille van de ervaring die Mercedes en ook Lewis Hamilton hebben, denk ik dat zij de beste kans maken.”

“Hamilton en Verstappen gaan er soms iets over, zoals we tijdens minstens twee momenten gezien hebben. Ik hoop echter dat dit op de meest positieve manier beschouwd wordt.”

Jackie Stewart was tijdens zijn tijd in de Formule 1 een grote voorvechter van meer veiligheid in de sport. Tijdens verschillende incidenten dit seizoen, ook tussen Verstappen en Hamilton, hebben nieuwe veiligheidsmaatregelen hun nut bewezen. Een mooi voorbeeld daarvan was de Halo toen Hamilton en Verstappen tegen elkaar reden in Monza en Verstappen met zijn F1-bolide op de wagen van Hamilton belandde.

Stewart hoopt vooral dat er geen nieuwe dramatische incidenten plaatsvinden en dat de titelstrijd mooi en proper wordt beslist.

“Ik zou niet graag iets verschrikkelijk zien gebeuren, ook al is de motorsport nu enorm veilig. Het incident met Verstappen in Silverstone, tijdens mijn periode in de Formule 1 zou dat fataal geweest zijn,” verwijst Stewart naar een ander incident tijdens de GP van Groot-Brittannië waarbij Verstappen bijzonder zwaar crashte na een aanrijding door Hamilton.

“Soms riskeren ze teveel en doen ze dingen die eigenlijk niet horen, ze moeten dan ook oppassen. Ze mogen niet te veel meegesleurd worden door hun wil om te winnen. Om als eerste te finishen moet je immers eerst ervoor zorgen dat je finisht.”

(F1journaal.be)