Anderlecht houdt met negen man puntje thuis tegen OHL na doldwaas slot

Het leek wel alsof ze bij Anderlecht aan de slaappillen hadden gezeten. In een bijzonder tam openingskwartier kwam OHL 0-2 voor. Zirkzee maakte de aansluitingstreffer net voor de rust en zorgde in de blessuretijd van de tweede helft met zijn tweede doelpunt van de avond voor een puntje. Paars-wit, dat al voor de vierde keer in vijf wedstrijden niet kon winnen, stond toen al een tijdje met tien na een elleboog van Murillo die rood opleverde. Helemaal in het slot kreeg ook Ashimeru nog rood en stopte Van Crombrugge een strafschop van Kaba.

Het golfde meteen lekker op en neer in het Astridpark. De eerste kans was voor OHL, waar Tamari uithaalde met een gekruld schot vanop zijn rechterflank. Zijn bal ging maar net naast. Enkele minuten later kwamen de Leuvenaars opnieuw opzetten en was het wél prijs. Bij Anderlecht, waar Kouamé ontbrak met een kleine contractuur en Zirkzee en Raman het spitsenduo met dienst vormden, stonden ze collectief slap te verdedigen en veel te ver van hun man. Mercier legde een voorzet perfect op het hoofd van Kaba, die na nog geen zes minuten de 0-1 tegen de touwen kopte. Voor de Guinese spits al een zesde doelpunt in vier wedstrijden.

Bij paars-wit waren ze nog niet bekomen van de vroege opdoffer of daar was nummer twee al. Maertens werd geen strobreed in de weg gelegd – alle verdedigers van Anderlecht bleven op meer dan drie meter – en kon uithalen van net buiten de zestien. Zijn schot was goed, maar doelman Van Crombrugge had hem kunnen hebben. Deed hij niet, 0-2 na een kwartier.

Na de tweede tegentreffer leek de thuisploeg eindelijk wakker geschoten. Anderlecht nam over en ging op zoek naar de aansluitingstreffer. Eerst was er een schot van Verschaeren dat net naast belandde, daarna moest doelman een voorzet van Murillo en een corner van Gomez wegboksen. Echt gevaarlijk werd het slechts zelden. Verschaeren probeerde het tien minuten voor de rust met een schot over de grond, maar Romo kon zonder veel problemen oprapen.

Domme rode kaart

Vijf minuten voor de pauze kwam de 1-2 er dan tóch. Gomez legde goed terug op Zirkzee, die staalhard maar met een deviatie op een Leuvens been tegen de touwen joeg. Op slag van rust kon Verschaeren nog uithalen vanop minder dan tien meter, maar Romo was bijzonder attent en sloeg de bal uit zijn doel.

Na de pauze ging Anderlecht op zijn elan van net voor de rust door. Het startte véél scherper dan in de eerste helft en ging actief jagen op de gelijkmaker. Paars-wit was duidelijk baas en al na een minuutje trapte Gomez over. Na een klein kwartiertje leek de dominantie van de thuisploeg ook tot de gelijkmaker te leiden toen Hoedt het leer netjes in de verste hoek legde. De Nederlander had net tevoren echter een duwfout op Keita begaan en de VAR keurde het doelpunt af.

Zirkzee nr. 2

Op het uur verdween het tempo even uit de wedstrijd. Beide ploegen probeerden het met afstandsschoten, maar die gingen ruim over. Twintig minuten voor tijd viel Anderlecht met tien. Murillo deelde een elleboog uit aan Dewaest – dom en onnodig - en kreeg na tussenkomst van de VAR rechtstreeks rood. OHL probeerde meteen zijn voordeel uit de situatie te halen. Tamari en in de rebound Mercier trapten hard op doel, maar een scherpe Van Crombrugge bracht twee keer redding.

RSCA bleef met zijn tienen op zoek gaan naar de gelijkmaker en in de blessuretijd kwam die er ook. Romo duwde een voorzet van Amuzu in de voeten van de Nederlander, die de 2-2 maar in doel hoefde te blazen. Nóg dieper in de blessuretijd sloeg de ingevallen Ashimeru een schot van De Sart met de hand uit het doel en ging de bal op stip. Van Crombrugge maakte zijn foutje van in de eerste helft meer dan goed en redde de penalty. Na een bijzonder spectaculair slot dus alsnog een puntje voor Anderlecht.