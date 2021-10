Marin Cilic verslaat Taylor Fritz in Sint-Petersburg en pakt 20ste ATP-titel

Marin Cilic (ATP 35) heeft zondag de titel op zak gestoken na de finale van het ATP-toernooi in het Russische Sint-Petersburg (hard/863.705 dollar). In de eindstrijd won de Kroaat met 7-6 (7/3), 4-6 en 6-4 van de Amerikaan Taylor Fritz (ATP 28).

De 33-jarige Cilic, voormalig nummer 3 van de wereld, pakt zo zijn 20e titel uit zijn carrière. Hij stond voor de 35e keer in een finale. De winnaar van de US Open 2014 won eerder dit seizoen ook het toernooi van Stuttgart. Vorige week verloor hij in Moskou de finale tegen de Rus Aslan Karatsev.

Cilic is de zesde nog actieve speler die de kaap rondt van 20 titels op het ATP-circuit. Enkel Roger Federer (103), Rafael Nadal (88), Novak Djokovic (85), Andy Murray (46) en Juan Martin del Potro (22) doen beter.

De 23-jarige Fritz speelde zijn eerste finale dit seizoen, de zesde in zijn carrière. In 2019 in Eastbourne pakte hij zijn enige titel tot nog toe.