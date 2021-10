Dimitri Van den Bergh gaat naar halve finale World Series of Darts na Belgisch duel met Kim Huybrechts

Dimitri Van den Bergh (PDC-5) heeft zich zondag in het Nederlandse Amsterdam voor de halve finales van de World Series of Darts geplaatst. In een Antwerps onderonsje versloeg hij Kim Huybrechts (PDC-33) met 10-8.

De Belgische darters duelleerden op hoog niveau. Van den Bergh kwam aan een gemiddelde van 100,30 punten per drie darts en Huybrechts deed met 100,63 nog net iets beter. Ook in het uitgooien was Huybrechts trefzekerder: 57,1 procent tegen 41,7 procent. Bovendien liet “The Hurricane” drie uitworpen boven de honderd noteren (116, 100 en 107). Van den Bergh creëerde echter veel meer kansen op een uitworp: 24 tegenover 14 en verzilverde er daar dus tien van.

“The Dreammaker” maakte het verschil in de aanvangsfase. Daarin liep hij tot 4-0 uit. Huybrechts knokte zich terug tot 6-5 en kwam twee keer helemaal langszij: 7-7 en 8-8, waarna hij alsnog het hoofd moest buigen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Om een plaats in de finale neemt Van den Bergh het zondagavond in een best of 21 op tegen de Pool Krzystof Ratajski (PDC-13), die de Nederlander Niels Zonneveld (PDC-108) met 10-6 uitschakelde. In de andere halve finale staat de Nederlander Michael van Gerwen (PDC-3) tegenover de Welshman Jonny Clayton (PDC-8).