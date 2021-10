Eksel B kon pas in blessuretijd dankzij een goal van Bert Vanherk (foto) een punt in de wacht slepen tegen Lommel Kolonie en profiteert zo niet van de nederlaag van Bocholt B tegen Breugel. Bree-Beek B (0-6 in Molenbeersel) en Achel B (2-4 in Maasland B) wonnen wel en maken ook nog kans op periode 1. (bs)