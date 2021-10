MAASEIK

Na drie jaar opzoekingswerk onder de Markt van Maaseik stelde Rocky Grispen uit As zondag zijn resultaat voor aan het grote publiek. Belangrijkste item in zijn studie is de vondst van een gewelfde gang onder de Markt in Maaseik. “De gang is ruim 30 meter lang en loopt tussen de Hepperstraat en de Grote Kerkstraat”, aldus Grispen.