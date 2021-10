Gedaan met Kamiel Spiessens en co: Chris Van den Durpel kruipt niet meer in de huid van zijn typetjes

Firmin, Kamiel Spiessens, Sylvain Van Genechten, Jimmy B: allemaal typetjes van Chris Van den Durpel (61) die we niet meer op tv zullen zien. Van den Durpel gaat geen nieuwe sketches en programma’s met die typetjes maken, zo vertelt hij in de podcast ‘Akkerdjie’. “Ik moet er plezier aan beleven en dat was weg”, klinkt het.

In de jaren 90 groeiden de typetjes van Chris Van den Durpel uit tot cultureel erfgoed op de Vlaamse tv. Allemaal kennen we wel sketches met Firmin de bokser, Kamiel Spiessens, Jimmy B, Sylvain Van Genechten, Snelle Eddy en ga zo maar door. Ze kwamen onder meer tot leven in het programma Typisch Chris.

Maar opnieuw in de huid van die typetjes kruipen gaat hij niet meer doen, zo zegt Van den Durpel in de podcast Akkerdjie. “Mensen die hopen dat ik in de toekomst nog nieuwe sketchprogramma’s ga maken, moet ik teleurstellen”, zegt Van den Durpel. Hij heeft er definitief een punt achter gezet, zo klinkt het nog. “Reeksen maken is voor mij geen uitdaging meer. Ik moet echt nog getriggerd worden, en dat is niet meer zo. Ik ben nu al 30 jaar bezig en vond het tijd voor iets anders.”

De podcast beluisteren doe je hier: