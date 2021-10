Dit was het voetbalweekend in tweede provinciale B

De wedstrijd Landen – Jeuk werd in minuut 82 bij 2-1 gestaakt omdat Jeuk-verdediger Christophe Goessens het bewustzijn had verloren. Peter Decrae pakte met St. Elen (1-2 in Gravelo) zijn eerste punten sinds zijn aanstelling als coach. Opglabbeek A gaf Kolmont verrassend een pak voor de broek in eigen huis (1-4). Enkel Louwel (3-1 tegen As-Niel) kan Meeuwen (3-1 tegen Hoeselt) volgende week van de eerste periodetitel houden. (matr)