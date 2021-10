Antwerp springt naar derde plek: penalty van Frey volstaat voor winst bij Cercle Brugge

Antwerp blijft in het spoor van Club Brugge en Union na een zuinige en allerminst overtuigende 0-1-zege op het veld van Cercle Brugge. Een opkikker na het bekerdebacle in Westerlo en net voor de belangrijke week met matchen tegen Fenerbahçe en Anderlecht. Topschutter Michael Frey bezorgde de Great Old de drie punten vanop de penaltystip.

Na het korte -en niet zo krachtige- bekeravontuur is de competitie alleen maar in belang toegenomen voor Antwerp. Er kon dus maar beter gewonnen worden tegen Cercle Brugge. Priske is na de magere vertoning tegen Westerlo zelf voor de spiegel gaan staan, maar hij verwachtte ook van zijn groep een reactie. De Deense coach greep terug naar het elftal dat Club Brugge een week geleden in bedwang hield. Fischer voor Balikwisha was de enige wissel.

Twaalfde man beter dan de elf op het veld

Maar die verwachte reactie liet de eerste 45 minuten toch op zich wachten. Alles wat Priske na Westerlo niet wou, zag hij tegen Cercle uitkomen. De vloeiende aanvallen van zijn troepen waren op één hand te tellen en het grootste doelgevaar kwam van de thuisspelende Vereniging. Butez was een van de weinige bezoekers op niveau. De doelman riskeerde lijf en leden door in de voeten van Millán te vliegen. Schotjes van Matondo en Van der Bruggen konden hem niet in de problemen brengen. Voor Corryn, ex-Antwerp, duurde de partij maar 25 minuten. Hij moest de strijd geblesseerd staken.

© BELGA

De Antwerpspelers die hun beste niveau niet haalden waren dan weer niet op één hand te tellen. Dan verdienden de meegereisde fans meer aandacht. Van de twee prikjes van Fischer, een te hoge vrije trap van Verstraete en het afgeblokte schot van Benson konden ze het moeilijk warm krijgen. Toch hielden ze heel de partij de sfeer erin. Bewonderenswaardig.

Meer aanvalsdrang na rust

Oké, Cercle vergat zichzelf dit seizoen al een paar keer te belonen, maar tegen de voorlaatste in de stand mogen we toch wat meer verwachten van een ploeg met torenhoge ambities. Priske deed nog geen wissels bij de rust, maar zag bij de start van het tweede bedrijf wel meer drang naar voor bij zijn ploeg.

© BELGA

En dat leverde na tien minuten zowaar een doelpunt op. Met medewerking van Utkus weliswaar. Engels kopte een verre inworp van De Laet door tegen de arm van de Litouwer. Scheidsrechter D’hondt ging de fase op zijn schermpje herbekijken. Toen hij naar de stip wees had de tot dan onzichtbare Frey de bal al opgeëist. Onder de ogen van de zingende fans trapte hij zijn dertiende goal in dertien wedstrijden tegen de touwen.

Alerte Butez

Cercle wou na een degelijke match niet weer met lege handen achterblijven en ging op zoek naar de gelijkmaker en een strafschop, maar de scheids ging niet in op het appel van Vitinho. Bij de Great Old kregen Samatta en Balikwisha nog twintig minuten om voor een veiligere voorsprong te zorgen. Didillon moest al meteen alert reageren op een lage schuiver van de Tanzaniaanse invaller.

Bij de Vereniging kwamen Matondo en Hotic nog het dichtst bij een gelijkmaker. Vooral bij een vrijschop van die laatste moest Butez zijn beste keeperswerk etaleren. Bij het verdedigen van de krappe voorsprong liep Verstraete nog tegen zijn vijfde gele kaart aan. Hij mist dus de topper tegen Anderlecht.

Antwerp blijft door de zege in het spoor van Club Brugge en Union, al treden de Brusselaars deze speeldag nog aan tegen AA Gent. Het stamnummer 1 blijft in de top vier, al beseffen ze wel dat het donderdag tegen Fenerbahçe en zondag tegen Anderlecht véél beter moet om daar ook punten te pakken. Stadsrivaal Beerschot zal ook niet malen om de Antwerpse zege. De kloof op Cercle, hun eerste mikpunt, bedraagt na deze speeldag nog maar vier punten.