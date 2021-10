Westerlo lijdt drie dagen na bekerstunt eerste nederlaag van het seizoen

Donderdagavond was Westerlo aan het feest tegen Antwerp in de Crocky Cup. Op het veld van Deinze beet het zondag na een felle en intense wedstrijd met 2-1 in het zand. De eerste nederlaag voor leider Westerlo dit seizoen. Een afgeweken schot van aanvoerder Denis Prychynenko besliste over winst en verlies.

Deinze schoot in guur herfstweer het best uit de startblokken. In de studieronde kregen we enkele schermutselingen voor het doel van David Jensen. Westerlo, bij wie de zieke Rubin Seigers vervangen werd door Noel Soumah, reageerde aanvankelijk enkel via een slecht gegeven vrije trap van Jan Bernat.

In de twaalfde minuut moesten de bezoekers ook achtervolgen. Een schot van Youssef Challouk - in de heenwedstrijd de kwelduivel van de Kemphanen - week af en sluipschutter Lennart Mertens verlengde de bal behendig voorbij David Jansen in doel.

De autoritaire leider was niet aangeslagen en reageerde prompt. In minuut vijftien trapte Lukas Van Eenoo een hoekschop vanop rechts. Als een duivel uit een doosje kopte Maxim De Cuyper via een grabbelende doelman Tom Vandenberghe aan de tweede paal raak.

© BELGA

Het team van Jonas De Roeck kwam zelfs bij dichtbij de 1-2. Kyan Vaesen gaf de bal perfect mee met de spurtende Edisson Jordanov. De rechterflankspeler miste oog in oog met Vandenberghe de frisheid om voorbij de doelman van Deinze te geraken. Aan de overkant kopte aanvoerder Denis Prychynenko de bal op de bovenkant van de lat.

Nadien verwaterde het spel en verdween het hoge tempo uit de wedstrijd. Tot Jensen een poging van Challouk uit zijn doel zweefde. Drie minuten voor de rust een bizar tafereel. Scheidsrechter Kevin Debeuckelaere gaf eerst een vrije trap voor een fout op Erdon Daci en wees dan plots naar de andere kant.

Tweede helft

De eerste kans in de tweede helft was voor Westerlo. Jordanov haalde uit met links. Vandenberghe pareerde het schot en hield met een fantastische redding in de rebound Daci van een doelpunt.

De ingevallen Kurt Abrahams (ex-Westerlo) testte de vuisten van Jensen. De Roeck, die tien minuten na de rust al de Turk Oguz Guçtekin als invaller had laten debuteren in de competitie, gooide met Lyle Foster en Léo Seydoux nog twee verse krachten in de strijd.

De twee ploegen hadden veel brandstof verbruikt. Bij een razendsnelle counter werd Abrahams de diepte ingestuurd. Achter nagezeten door Kouya Mabea vuurde hij een pegel af die door Jensen over het doel werd getild.

Eén minuut later was het wel raak voor Deinze. Een afvallende bal kwam bij Prychynenko terecht. Zijn schot week af op Mabea en Jensen stond op het verkeerde been. Westerlo moest nu val aan de bak. Een rechtstreekse vrije trap van Van Eenoo werd door uitblinker Vandenberghe over de lat getild.