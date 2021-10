Engie/Electrabel krijgt steun voor twee gascentrales

Veertig investeerders hadden zich kandidaat gesteld om steun te krijgen van het zogenaamde capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM), wat garant moest staan voor een competitieve veiling. Engie/Electrabel heeft het laagst geboden en mag ongeveer 1.600 MW aan vermogen leveren. Concreet gaat het om de gascentrales van Vilvoorde en Les Awirs bij Luik. Dat kan een complicatie inhouden, want Vilvoorde heeft nog geen omgevingsvergunning.

Daarnaast is er ook voor 40 MW aan batterijparken en voor 287 MW aan vraagbeheer meegenomen in het steunmechanisme. Dat is samen goed voor 8 procent van de geveilde steun.

De gemiddelde prijs op de veiling bedraagt 31.600 euro per MW en per jaar. Dat is minder dan de helft van het maximum van 75.000 euro per MW en per jaar. De kostprijs van het steunmechanisme komt daarmee voorlopig uit op ongeveer 140 miljoen. Maar er werd slechts 4.400 MW geveild, waarvan 2.500 MW van bestaande centrales. Een aantal projecten wachten tot 2024 wanneer er een tweede veiling plaatsvindt voor levering in 2025. Dat maakt dat de volledige kostprijs nog zal oplopen.

Volgens een studie van het bureau Haulogy eerder dit jaar zou er dit jaar voor ongeveer 280 miljoen worden geveild. het is dus de helft geworden. Volgens het bureau zou in 2024 40-50 miljoen steun worden geveild. Dat zal meer worden.