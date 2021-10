Doelman Maertens gaat goed plat op een schot van Glenn Vuerstaek (Smeermaas). De Belisia-doelman moest zich in de topper toch drie keer omdraaien. — © Tom Palmaers

Leider Smeermaas liep in het sportstadion aan de Katteberg in Bilzen onmiddellijk hard van stapel en nam een blitzstart. Vanherle sneed een vrije trap prachtig aan en aan de tweede paal verlengde Glenn Vuerstaek ongehinderd de bal tegen de netten (0-1). Leider Fortuna drukte door tot 0-3, invaller Tom Withofs scoorde in het slot de eerredder voor de thuisploeg (1-3).