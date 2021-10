Jacques Villeneuve viert zijn eerste zege in de Nascar. — © Euro Nascar

Jacques Villeneuve heeft dan toch eens kunnen winnen in de Euro Nascar. In het slotweekend in Rome won de gewezen wereldkampioen F1 zelfs beide races. De titel ging naar Loris Hezemans, die volgend jaar de stap naar het hoogste niveau van de Amerikaanse Nascar maakt.