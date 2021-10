Vlaamse regering nog altijd op zoek naar klimaatpakket, terwijl vertrek naar top in zicht komt

De Vlaamse ministers hebben deze hele zondagvoormiddag digitaal overlegd over een pakket extra klimaatmaatregelen. Definitief zijn die nog niet, maar er zou wel “veel vooruitgang” zijn geboekt. Technische werkgroepen gaan er nu mee aan de slag, zodat het rond is voor minister Demir naar de klimaattop van Glasgow vertrekt.

Zaterdag vertrekt minister van Omgeving, Zuhal Demir (N-VA), namens de Vlaamse regering naar de VN-klimaattop in het Schotse Glasgow. De bedoeling is om tegen dan een uitgewerkt pakket concrete klimaatmaatregelen klaar te hebben. Dat gaat onder meer over mobiliteit, landbouw en de gebouwen. Maar nog steeds zijn de Vlaamse regeringspartijen N-VA, CD&V en Open VLD het daarover niet eens geraakt, al heerst er wel optimisme.

Zondagvoormiddag hebben de Vlaamse ministers van 9 tot 12 uur digitaal vergaderd. “Daarbij is veel vooruitgang geboekt”, laat het kabinet van minister Demir weten. Technische werkgroepen gaan daar nu mee aan de slag. Woensdag komt de regering opnieuw samen met de bedoeling om af te kloppen.

Over de precieze inhoud wil de regering nog niks kwijt. Het zou gaan om dezelfde voorstellen die al enkele dagen circuleren, zoals een renovatieplicht van gebouwen en de afbouw van de veestapel. De invoering van een kilometerheffing lag eerder ook op tafel, maar dat zou intussen niet meer het geval zijn. Ook rond afval zouden er extra maatregelen komen.

“Het is pas definitief als het hele pakket definitief is”, valt binnen de Vlaamse regering te horen. “We gaan ook geen maatregelen lanceren zonder dat ze technisch onderbouwd zijn.”