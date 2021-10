Kata Blanka Vas geeft Nederlandse vrouwen het nakijken in Druivencross van Overijse

Kata Blanka Vas heeft zondag de vijfde manche van de wereldbeker veldrijden gewonnen. De Hongaarse soleerde naar de zege in Overijse, voor de Nederlandse Puck Pieterse. De Nederlandse Lucinda Brand won de sprint om de derde plaats, ze was sneller dan haar landgenote Denise Betsema. Alicia Franck finishte als eerste Belgische op de elfde plaats, op ruim twee minuten van de winnares.

56 dames gingen van start in de vijfde wereldbekermanche. Annemarie Worst was er niet bij, de Nederlandse zet alles op alles voor de wedstrijd op de Koppenberg van maandag. Op het natte en glibberige parcours nam Denise Betsema de beste start. Ook Kata Blanka Vas was goed weg, net zoals Puck Pieterse. Heel wat dames wisselden meteen na de start aan de eerste materiaalpost, wat voor chaos zorgde. Zo verloor Lucinda Brand heel wat plaatsen, net zoals Sanne Cant en Ceylin del Carmen Alvarado. Denise Betsema maalde er niet om en zette door, maar Vas toonde zich strijdvaardig en nam nog voor halfweg de eerste ronde het commando over.

Betsema nestelde zich in haar wiel, Puck Pieterse volgde op enkele lengtes. Naar het eind van de eerste ronde werden de rollen weer omgedraaid, Betsema dook de tweede ronde in met een handvol seconden voorsprong. Vas en Pieterse bezetten plek twee en drie, Kastelijn volgde als vierde op 17 tellen, wereldkampioene Brand op 18 seconden. Onze landgenotes kwamen niet in het stuk voor en reden niet in de top tien. Achter Betsema sloot Pieterse aan bij Vas, die na haar snelle start even op adem moest komen. Net voor het eind van de tweede ronde kostte een schuiver Betsema evenwel de leidersplaats. Vas en Pieterse keerden terug op het wiel van de renster van Pauwels Sauzen-Bingoal. Lucinda Brand volgde na ronde twee al op 27 seconden.

De winnares zat vooraan bij de eerste drie. Betsema herstelde snel van haar valpartij, maar een tweede schuiver op het eind van ronde drie zou haar de winst kosten. Ze maakte haar achterstand niet meer goed en moest nog fel strijden om haar derde plek te behouden voor een oprukkende Brand. Vooraan nam Vas afstand van Pieterse op het eind van ronde vier. Ze dook de slotronde in met vier tellen voorsprong op de Nederlandse van Alpecin-Fenix. De Hongaarse kraakte niet en soleerde naar haar eerste zege in de wereldbeker bij de profs. Pieterse moest vrede nemen met de tweede plek. Betsema viel volledig terug in het slot en zag Brand op haar wiel komen. In de sprint om de derde plek toonde de wereldkampioene zich finaal de snelste.

