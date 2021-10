Dieptepunt in de carrière van “vermoeide” Kevin De Bruyne: “Toont opnieuw aan hoe cruciaal hij is voor Manchester City”

Wilfried Zaha zette de Londenaren al na zes minuten op rozen. City moest in de blessuretijd van de eerste helft met tien man verder na de rechtstreekse rode kaart voor Aymeric Laporte. Kevin De Bruyne werd op het uur vervangen door John Stones, Christian Benteke betrad vijf minuten later het speelveld. Conor Gallagher trok de zege voor de Eagles over de streep.

De Bruyne kreeg niet de verwachte zware kritiek in de Britse pers. Onder anderen The Daily Mail en Manchester Evening News gaven onze landgenoot een 6/10. “Hij stak zich nooit weg”, aldus MEN. “De Bruyne probeerde constant om zijn mojo te vinden, maar hij bleef wel veraf van zijn normaal standaardprestatie waarvoor hij een 6 zou krijgen.”

De statistiek van de avond kwam spijtig genoeg op naam van De Bruyne. Hij verloor niet minder dan 21 keer de bal. Nooit deed hij slechter op een uur speeltijd.

Eurosport UK bracht zowaar een opiniestuk online, waarin wordt gesteld dat Man City nog altijd te afhankelijk is van onze landgenoot.

“Tegen West Ham (in de beker, red.) was de 30-jarige middenvelder al relatief ineffectief, terwijl City er niet in slaagde om de nodige intensiteit te vinden”, klinkt het “De Bruyne leek moe toen hij pas zeven minuten voor tijd vervangen werd door de meer aanvallende Jack Grealish. Dit werd door velen aanzien als een teken dat de Belg nood heeft aan rust aangezien hij bijna elke wedstrijd speelde sinds zijn terugkeer uit blessure. Het was dan ook verrassend te zien dat Pep Guardiola hem zaterdag liet starten tegen Crystal Palace.”

“Guardiola kreeg echter een duidelijke illustratie te zien van de belangrijkheid van De Bruyne voor Manchester City”, lezen we. “In zijn afwezigheid had de ploeg had lastig om kansen te creëren en kreeg het zelfs een tweede goal binnen. Phil Foden mag dan wel belangrijker zijn geworden voor City, De Bruyne is cruciaal in de manier waarop Guardiola zijn team opstelt. Zonder hem is de Engelse kampioen vaak te passief. En te traag in de opbouw, zeker met Grealish op het veld.”