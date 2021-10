Nieuw dienstencentrum ‘Het Binnenhof’ opent in OLV van Fatima kerk in Halmaal

SINT-TRUIDEN

Afgelopen weekend opende Woonzorgcentrum Den Akker in samenwerking met de stad Sint-Truiden het gloednieuwe lokaal dienstencentrum ‘Het Binnenhof’ in het voormalige kerkgebouw Onze Lieve Vrouw van Fatima in de Halmaalwijk. ‘Het Binnenhof’ zal zich specifiek richten tot vereenzaamde inwoners en mensen met een beginnende zorgbehoefte. Buiten de openingsuren wordt de accommodatie ter beschikking gesteld aan bewoners en verenigingen uit de buurt.