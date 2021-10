Twee belangrijke conclusies na de topper Meeuwen – Hoeselt zaterdagavond. De mannen van Eric Van Kessel hebben ondanks de 3-1 zege de eerste periodetitel in 2B nog niet op zak. Tweede (vooral voor de concurrentie zorgwekkende) conclusie is dat Meeuwen zelfs in een minder begenadigde voetbalavond het laken naar zich toe kan trekken dankzij een surplus aan individueel talent en scorend vermogen.