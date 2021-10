Oudsbergen

De gemeenschap in Gruitrode en vooral KSA Roy zijn in diepe rouw door het verlies van oud-leider Jasper Antonissen (27). De jongeman leed aan een zeldzame ziekte en wilde euthanasie bij jonge mensen bespreekbaar maken. De jonge Oudsbergenaar overleed op 20 oktober zoals hij dat zelf had voorzien, maar het nieuws raakte nu pas bekend.