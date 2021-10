Robin Van Hoegee, de enige inkomende transfers bij Bree-Beek, is een schot in de roos. Dat werd zaterdagavond nogmaals duidelijk. Eerst dwong hij met een streep van een vrijschop het defensieve Juve-blok tot offensievere gedachten en nadien leidde hij met een perfecte doorsteekpass naar Paredis, en binnengetikt door Janssen, de 0-2 in.