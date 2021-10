Bab Buelens (27) heeft zeldzame aandoening: “Tijd om dit verhaal te delen”

Actrice en zangeres Bab Buelens moet binnenkort onder het mes. Dat meldt ze zelf via Instagram. Ze kampt naar eigen zeggen al jaren met pijnlijke ziektesymptomen, maar pas recent kon een diagnose vastgesteld worden: ze lijdt aan een zeldzame aandoening.

“Het voelt erg verkeerd om hier alleen maar goede dingen te delen”, schrijft Buelens. “Dit is erg belangrijk. Hoewel ik veel dingen privé houd, is het tijd om dit verhaal te delen en misschien anderen te helpen.”

De zangeres beschrijft vervolgens hoe ze al jaren met pijnlijke ziektesymptomen kampt, teruggaand tot een eerste keer in het ziekenhuis op haar tiende. Toch is pas recent een juiste diagnose gesteld. Buelens lijdt aan NCS, ofwel: het notenkrakersyndroom. Een eerder zeldzame aandoening waarbij de ader van de linkernier gekneld zit tussen de aorta en de bovenste darmslagader. Dat hoeft niet altijd tot een ernstige behandeling te leiden, maar bij is er wel degelijk een chirurgische ingreep nodig om de knelling weg te krijgen.

“Ik was nogal verbluft door de ernst van het probleem en ook over waarom het zo lang geduurd heeft om dit te ontdekken, net als mijn huidige artsen”, klinkt het nog. “Dit betekende ook dat het probleem niet met kleine ingrepen kan worden opgelost, maar er wel degelijk een grote, enge, riskante operatie nodig is als (eindelijk en hopelijk) de oplossing.”