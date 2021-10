NBA. Utah Jazz lopen tegen eerste seizoensnederlaag aan, Kevin Durant moet zware boete betalen

De Jazz waren tot voor kort het enige nog ongeslagen team in de NBA, maar verloor met 107-99 op bezoek bij Chicago Bulls, waar DeMar DeRozan uitblinker was met 32 punten. Voor de Bulls was het al de vijfde zege in zes wedstrijden, waarmee ze bovenin aansluiten in de Eastern Conference. Enkel tegen de verrassende leider New York Knicks gingen ze dit seizoen reeds onderuit.

In de Western Conference is de leiding nu in handen van de Golden State Warriors, die in eigen huis met 103-82 wonnen van Oklahoma City Thunder. Kampioen Milwaukee Bucks vergaat het momenteel heel wat minder goed. Voor eigen publiek gingen de Bucks met 93-102 onderuit tegen San Antonio Spurs, ondanks 28 punten en 13 rebounds van Giannis Antetokounmpo. Voor het team uit Milwaukee was het al de derde nederlaag in zes wedstrijden.

Brooklyn kwam zaterdag niet in actie, maar sterspeler Kevin Durant zal wel zijn portefeuille moeten bovenhalen. De forward kreeg immers een boete van 25.000 dollar omdat hij vrijdag in het duel tegen Indiana Pacers (105-98) in het eigen Barclays Center een bal in de tribunes had gekegeld. Durant beëindigde de partij met 22 punten en 11 rebounds in 37 minuten.

Uitslagen:

Minnesota - Denver 91 - 93

Indiana - Toronto 94 - 97

Philadelphia - Atlanta 122 - 94

Chicago - Utah 107 - 99

Memphis - Miami 103 - 129

Milwaukee - San Antonio 93 - 102

Detroit - Orlando 110 - 103

Phoenix - Cleveland 101 - 92

New Orleans - New York 117 - 123

Golden State - Oklahoma City 103 - 82

Washington - Boston 115 - 112 (n.v.)

Standen (winstpercentage, wedstrijden, zeges, nederlagen):

EASTERN CONFERENCE

1. New York 83,3 6 5 1

2. Miami 83,3 6 5 1

3. Washington 83,3 6 5 1

4. Chicago 83,3 6 5 1

5. Philadelphia 66,7 6 4 2

6. Charlotte 66,7 6 4 2

7. Toronto 57,1 7 4 3

8. Milwaukee 50,0 6 3 3

9. Atlanta 50,0 6 3 3

10. Brooklyn 50,0 6 3 3

11. Cleveland 42,9 7 3 4

12. Boston 33,3 6 2 4

13. Detroit 20,0 5 1 4

14. Indiana 14,3 7 1 6

15. Orlando 14,3 7 1 6

WESTERN CONFERENCE

1. Golden State 83,3 6 5 1

2. Utah 80,0 5 4 1

3. Denver 66,7 6 4 2

4. Sacramento 60,0 5 3 2

5. Minnesota 60,0 5 3 2

6. Dallas 60,0 5 3 2

7. Portland 60,0 5 3 2

8. LA Lakers 50,0 6 3 3

9. Memphis 50,0 6 3 3

10. Phoenix 40,0 5 2 3

11. San Antonio 33,3 6 2 4

12. LA Clippers 20,0 5 1 4

13. Houston 20,0 5 1 4

14. Oklahoma City 16,7 6 1 5

15. New Orleans 14,3 7 1 6

Programma van zondag:

Dallas - Sacramento

Charlotte - Portland

Milwaukee - Utah

Brooklyn - Detroit

LA Lakers - Houston