België heeft een nieuwe tennisspeelster in de top 100 met Maryna Zanevska: “Probeer er nog niet aan te denken”

In de finale van het Catalaanse hardcourttoernooi staat ze tegenover de Zwitserse Ylena In-Albon (WTA 203), die het op haar beurt haalde van de Australische Arina Rodionova (WTA 160). Zondag krijgt de 28-jarige Zanevska de kans om een negentiende ITF-titel op haar palmares te brengen. Sinds kort prijkt daarop ook een WTA-toernooi. Eind juli won ze in Gdynia het Pools Open.

Dankzij de finaleplaats is ze ook al zeker van een stek in de top honderd van het vrouwentennis, op de eerstvolgende ranking die maandag gepubliceerd wordt.

“Eerlijk gezegd probeer ik daar nog niet te veel aan te denken, want mijn week is nog niet afgelopen en ik heb hier nog een finale te spelen”, vertelde ze aan Belga. “Natuurlijk ben ik meer dan blij met die top honderd. Zo kan ik deelnemen aan grotere toernooien en tegelijkertijd ook meer verdienen. Het belangrijkste blijft echter dat ik vooruitgang blijf boeken, week na week.”

© EPA-EFE

Begin dit jaar stond Zanevska nog op de 250e plaats. Met haar finaleplaats is ze nu al zeker van minstens de 93e stek, winst zou haar naar plaats 81 brengen.

“Ik was nochtans zonder al te grote verwachtingen afgezakt naar Spanje. Vanwege een blessure aan de adductoren was ik de voorbije zes weken niet in actie gekomen. Op het technische vlak was ik er dan ook nog niet helemaal klaar voor, maar ik had er gewoon enorm veel zin in.”