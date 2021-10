Topwijnen van 200 jaar oud, waaronder fles van 350.000 euro, gestolen: “Ze wisten precies wat ze deden”

Twee gasten die verbleven in hotel Atrio, in het Spaanse Cáceres (Extremadura), zijn erin geslaagd 45 peperdure Bordeaux-wijnen uit de kelder van het tweesterrenrestaurant te ontvreemden. Daarbij een Château d’Yquem uit 1806, die in zijn eentje zo’n 350.000 euro waard zou zijn.

“Het waren professionals. Ze wisten precies wat ze deden”, doet eigenaar José Polo het relaas in The Guardian. “Het koppel, een man en een vrouw, sprak Engels, en zag er zeer deftig uit. Ze sliepen in het hotel en hebben gedineerd in ons restaurant.”

De vrouw zou een receptionist van het hotel met een smoes hebben weggehaald bij de beveiligingscamera, waarop de man de kelder met 40.000 flessen is binnengeglipt. Niemand had ook maar iets in de gaten toen het tweetal de volgende ochtend uitcheckte. De dieven namen volgens de eigenaar onder meer een Château d’Yquem uit 1806 en minstens zes andere bijna 200 jaar oude flessen van de exclusieve wijnmaker Romanée-Conti mee. De Yquem alleen al zou volgens The Guardian circa 350.000 euro waard zijn.

Volgens de hoteluitbater werkten de dieven in opdracht van een particuliere wijnverzamelaar: “Ze wisten heel goed welke flessen ze nodig hadden. Maar ze verkopen is zo goed als onmogelijk: de flessen zijn genummerd en gecontroleerd. Die Yquem uit 1806 is uniek; iedereen weet dat die fles van ons is.” De politie is een grootscheeps onderzoek gestart. De totale waarde van de 45 flessen is niet gekend; gelukkig voor de hoteleigenaar waren alle flessen wel verzekerd. (krs)