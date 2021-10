De ‘Queen of Halloween’ doet het weer: Heidi Klum pakt uit met indrukwekkend horrorfilmpje

Het is Halloween en dan komt Heidi Klum (48) telkens weer uit haar schulp met een griezelige video.

Ook dit jaar stuurt het topmodel een bloederig filmpje de wereld in. Klum’s day – een knipoog naar horrorfilm Doomsday – heet haar Halloween-cadeautje dit keer. In het verhaaltje kruipt ze als een zombie uit haar graf om daarna doodleuk terug te keren naar huis. Daar ontdekt ze dat haar leven niet bepaald meer zoals voorheen is.

De kortfilm graait gretig in de geschiedenis van de horrorfilm met verwijzingen naar onder andere Psycho, The night of the living dead, The exorcist en The shining.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

(jdr)