Alec Baldwin doorbreekt stilzwijgen over dodelijk ongeval op filmset: “Een vrouw is dood. Ze was mijn vriend, ze was mijn vriend”

Alec Baldwin heeft zijn stilzwijgen over het dodelijk ongeval op de set van ‘Rust’ waarbij vorige week een cameraregisseur om het leven kwam heel even doorbroken. In ietwat bizarre omstandigheden: de acteur beantwoordde enkele vragen over het incident langs de kant van de weg in de staat Vermont, waar hij werd aangeklampt door paparazzi.

“Er gebeuren soms ongelukkige incidenten op filmsets, maar niets zoals dit. Dit gebeurt één keer op een triljoen. Eén keer op een triljoen”, reageerde Baldwin bij het Amerikaanse paparazzi-agentschap BackGrid langs een landweggetje in Vermont, terwijl zijn echtgenote Hilaria de ontmoeting met haar smartphone filmde. De man werd door de paparazzo in kwestie omschreven als “verloren” en “hees”.

Het gaat om de eerste publieke uitspraken van Baldwin sinds het dodelijke ongeval op de set van ‘Rust’ in New Mexico, waarbij Halyna Hutchins vorige week om het leven kwam. Baldwin repeteerde toen een scène met een wapen waarvan hem gezegd was dat het veilig was.

“Constant contact met familie”

“Een vrouw is dood. Ze was mijn vriend, ze was mijn vriend”, aldus Baldwin. “Toen ik arriveerde in Santa Fe voor de opnames, gingen we nog samen eten. We waren een heel, heel geoefende crew die samen een film maakten toen deze vreselijke gebeurtenis plaatsvond. Ik sta sindsdien in constant contact met haar echtgenoot. We maken ons heel veel zorgen om haar familie.”

Vragen over het incident zelf wilde Baldwin niet beantwoorde, omdat de acteur naar eigen zeggen het bevel kreeg van de politie om het onderzoek niet in de pers te bespreken. “We wachten angstvallig af wat het resultaat van het politieonderzoek is.” Maar de acteur staat naar eigen zeggen wel open voor een gesprek over het einde van het gebruik van echte vuurwapens in Hollywoodproducties. “Ik ben me daarvan bewust, en ik ben extreem geïnteresseerd in een dergelijke beperking”, klonk het.