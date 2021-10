Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts maken er Belgisch onderonsje van in kwartfinale World Series of Darts

Dimitri Van den Bergh (PDC-5) en Kim Huybrechts (PDC-33) hebben zich zaterdag in het Nederlandse Amsterdam allebei geplaatst voor de kwartfinales van de World Series of Darts. Daarin nemen ze het zondag tegen elkaar op.

Van den Bergh versloeg de Portugees José de Sousa (PDC-7) met 6-3. Nadat de eerste vier vier spelletjes verdeeld werden, brak de 27-jarige Antwerpenaar in het vijfde leg met een 56 break door de darts van de Portugees. Dat deed “The Dreammaker” in het negende leg nog eens, waarmee hij meteen zijn plaats bij de laatste acht veilig stelde. Van den Bergh was met een gemiddelde van 101,21 duidelijk beter dan De Sousa, die uitkwam op 95,5. Beide spelers noteerden een checkout gemiddelde van 42,9 procent.

Huybrechts zette de Schot Peter Wright, nummer twee van de wereld, met 6-1 opzij. Ex-wereldkampioen Wright haalde nooit zijn beste niveau. “The Hurricane” liet daarentegen net als in zijn eerste wedstrijd een goede indruk na en maakte het met een 150 uitworp in stijl af. Huybrechts wierp een gemiddelde van 92,32, tegen 91,41 voor Wright, maar deed het met een checkout percentage van 50 procent wel beduidend beter dan de 20 procent van Wright.

Van den Bergh en Huybrechts staan zondagnamiddag tegenover elkaar in een best of 19 legs. De winnaar geeft ‘s avonds de Pool Krzysztof Ratajski (PDC-13) of de jonge Nederlander Niels Zonneveld (PDC-108) partij in een best of 21.