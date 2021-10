Oostende reist zeven uur voor halve wedstrijd: forfait-overwinning na “gevaarlijke situatie op het terrein”

In Comblain-au-Port aan de Ourthe stond er zaterdagavond een prestigematch op de affiche. De 400 plaatsen in de omnisportzaal waren al drie weken uitverkocht want de leider uit Top Division Men Two – dat is de derde klasse - ontving ’s lands meest gelauwerde club, Oostende.

Mailleux Comblain kreeg wegens het verschil van twee reeksen een bonus van tien punten. De Oostendenaars hadden geen moeite om die achterstand uit te wissen. Na één kwart was het al 24-30, aan de rust 37-64. Maar toen waren de meeste spelers van beide teams al vaak uitgegleden. Door de hoge condens op de linoleum vloer was het heel glad en dus gevaarlijk op het terrein.

“Dit waren verschrikkelijke omstandigheden. Het risico op blessures was heel groot. Ik vraag me af of de voorzitter van de liga zijn ploeg in zo’n situatie een match zou laten spelen”, gromde Pascal Degryse, bestuurder van Oostende.

In samenspraak werd het een forfait-overwinning voor Oostende dat het tweede deel van zijn busreis kon aanvatten. De bekerhouder zat zaterdag zeven uur in de bus voor een halve basketmatch… Maandag volgen een paar medische onderzoeken voor spelers die op een pijnlijke wijze op de gladde vloer gevallen zijn. (rpo)