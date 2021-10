Waasland-Beveren lijdt in extremis nog thuisnederlaag tegen Lierse, maar blijft tweede in 1B

Op de tiende speeldag in 1B heeft Waasland-Beveren zaterdagavond een 1-3 nederlaag geleden tegen Lierse Kempenzonen. Bij de rust was het 1-1.

Kenneth Schuermans zette Lierse al in de 3e minuut op voorsprong. Louis Verstraete (20e) bracht de thuisploeg langszij. Pas kort voor affluiten zorgden Jens Naessens (90e) en Ivan Yagan (94e) ervoor dat de volle buit alsnog mee naar Lier ging.

Met 16 punten blijft Waasland-Beveren voorlopig tweede in de stand, op zeven punten van Westerlo, dat zondagnamiddag in Deinze tot tien punten uit kan lopen. Zondagavond kan Waasland-Beveren op de tweede plaats bovendien bijgehaald worden door Lommel, dat RWD Molenbeek partij geeft. Lierse is derde in de stand, op acht punten van Westerlo en één van Waasland-Beveren.